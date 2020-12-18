恆大明年衝口罩外銷 推空氣清淨濾材新品雙頭並進

恆大 (1325-TW) 今 (18) 日召開法說，董事長黃美慧表示，明年將積極開發口罩外銷市場，歐美地區正取得客戶認證中，也將推展空氣清淨濾材相關應用新品，彌補受國內口罩政策改變影響的營收，兩者均可望在明年首季出貨，貢獻營收。

恆大主要產品包括紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布與口罩等。目前口罩產線 31 條，日產量約 200-300 萬片，11 月起受到政府徵收口罩政策改變影響，口罩產能利用率下滑，不如前三季的高檔水準。

黃美慧表示，目前已取得歐盟 CE 認證，美國也取得短期 QKR 認證，並正與客戶認證中，最快明年第一季可望出貨；在 10 月以前口罩以供給國內需求優先，明年將積極開發國外市場，尤其是疫情嚴重的歐美地區。

除積極拓展口罩外銷市場外，黃美慧表示，去年以來也陸續購置高階過濾材機器設備，新產品為空氣清淨相關濾材應用，已送交客戶認證，預計明年第一季可望開始量產出貨，貢獻營收，且由於其屬於高階產品，毛利較佳，也有助推升獲利成長。

恆大前三季稅後純益 14.24 億元，較去年同期大增近 50 倍，每股純益 16.7 元。前 11 個月累計營收 37.61 億元，年增 4.32 倍。