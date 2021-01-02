政府徵收口罩大增逾3成 恆大1月營收增溫

恆大 (1325-TW) 去年 11 月以來受到政府徵收口罩政策改變影響，口罩產能利用率下滑，不過，在國內新增本土案例、變種病毒入侵下，今年 1 月政府口罩徵收量較去年 12 月增加逾 3 成，有助提升口罩產能利用率，拉升營收表現。

恆大主要產品包括紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布與口罩等。目前口罩產線 31 條，日產量約 200-300 萬片，11 月起受到政府徵收口罩政策改變影響，口罩產能利用率下滑，不如前三季的高檔水準。

恆大目前口罩已取得歐盟 CE 認證，美國也取得短期 QKR 認證，並正與客戶認證中，最快第一季可望出貨；在去年 10 月以前口罩以供給國內需求優先，今年將積極開發國外市場，尤其是疫情嚴重的歐美地區。

除積極拓展口罩外銷市場外，恆大也陸續購置高階過濾材機器設備，新產品為空氣清淨相關濾材應用，已送交客戶認證，預計第一季可望開始量產出貨，貢獻營收，且由於其屬於高階產品，毛利較佳，有助推升獲利成長。

恆大去年前三季稅後純益 14.24 億元，較去年同期大增近 50 倍，每股純益 16.7 元。去年前 11 個月累計營收 37.61 億元，年增 4.32 倍。