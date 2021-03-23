因應擴廠 廣達再砸4.2億元取得泰國土地

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (23) 日代泰國子公司公告，將斥資泰銖 4.2 億 (約新台幣 4.2 億元)，取得泰國春武里府地區約 12.75 萬平方公尺土地，作為未來擴廠預備用地。

廣達近年積極進行全球布局，除既有中國、台灣、美國據點外，特別著重擴充泰國廠，去年 11 月公告增資泰國子公司約泰銖 20 億元 (約新台幣 20 億元)，並將視營運需求分次投資，2 月也宣布投資泰銖 9.095 億 (約新台幣 9.095 億元)，進行泰國廠房新建結構工程及材料發包工程。

台灣方面，廣達也將總部對面停車場申請改建為第三生產大樓，目前已完工，第 2 季可望投入量產，產品以伺服器等高附加價值產品為主。

營運方面，廣達表示，遠距商機效應持續發酵，筆電需求仍維持高檔，短期零組件仍吃緊狀態，部分訂單將順延至後面幾個月份出貨，加上 3 月工作天數恢復、季底效應，筆電出貨將維持高檔，季減幅度可望較往年大幅縮小。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到今年上半年，雲端伺服器上半年則相對較淡，但隨著第 2 季有新平台推出，全年仍維持雙位數成長目標。