慧友車載布局報捷 奪國防部6000部軍車ADAS訂單

安控廠慧友 (5484-TW) 布局車用市場再報捷，近期將安控應用擴大至 ADAS(先進駕駛輔助系統)，並拿下國防部近 6000 部軍車標案，總金額約 2.2 億元，預計分兩年交貨，隨著車用安全監控需求提升，未來出貨量不排除再增加。

慧友過去聚焦在安控產品，不過隨著中國安控廠崛起，產業掀起削價競爭、面臨紅海市場，因此 5 年前跨入車用領域，開發出行車輔助系統相關產品，並已導入商用車、卡車、貨車、軍車等，營收比重攀升至 5 成以上，其中，產品已打入日本 TOYOTA 集團旗下 HINO 卡車供應鏈，每年出貨約 1 萬顆。

慧友憑藉過去車載技術經驗，將安控產品導入 AI、邊緣運算等，跨入先進駕駛輔助系統領域，奪下國防部軍、卡車標案訂單，數量近 6000 部車，據悉，一輛車約需使用 6 顆鏡頭，影像資料會回傳至後台，分析車體、駕駛狀況。

慧友指出，國防部標案為公司跨入 ADAS 初步雛形，隨著駕駛安全監控趨勢形成，市場需求逐步擴大，未來不排除該標案訂單數量將再成長。

慧友積極轉型成安控工業電腦，除影像車載應用外，也陸續推出 5G+AI 安控產品，預計今年將陸續推出新品，看好今年訂單成長下，今年營收有望年增超過 4 成，挑戰 4 億元，獲利目標則隨著產品優化，毛利率提升，有機會全年損平。

慧友去年稅後虧損 4808 萬元，虧損較 2019 年收斂，每股虧損 0.71 元；去年第 4 季稅後虧損 3076 萬元，較上季盈轉虧、虧損與 2019 年同期相當，每股虧損 0.46 元。