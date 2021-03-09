廣達、仁寶2月營收年增逾6成 筆電出貨同創歷年最佳紀錄

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 首季營運淡季不淡，今 (9) 日公布 2 月營收，在遠距商機帶動下，筆電需求暢旺，廣達、仁寶 2 月筆電出貨分別達 600、330 萬台，維持旺季水準，推升單月營收達 801.47 億元、706.66 億元，年增幅高達 62.9%、78.9%，單月營收、筆電出貨量均改寫歷年 2 月最佳紀錄。

廣達 (2382-TW)

廣達 2 月合併營收達 801.47 億元，月減 15.1%、年增 62.9%，單月筆電出貨更達 600 萬台，月減 6.25%、年增 445.45%，淡季不淡，營收、出貨量創下歷年同期最佳，累計前 2 個月營收達 1745.01 億元、年增 55.6%，筆電出貨也達 1240 萬台，年增 69.86%。

廣達表示，遠距商機效應持續發酵，筆電需求仍維持高檔，短期零組件仍吃緊狀態，部分訂單將順延至後面幾個月份出貨，加上 3 月工作天數恢復、季底效應，筆電出貨將維持高檔，季減幅度可望較往年大幅縮小。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到今年上半年，雲端伺服器上半年則相對較淡，但隨著第 2 季有新平台推出，全年仍維持雙位數成長目標。

廣達因應未來生產需求，近期也持續擴產，日前就代泰國子公司公告，將投資泰銖 9.095 億 (約新台幣 9.095 億元)，進行泰國廠房新建結構工程及材料發包工程，而台灣林口第三生產大樓也預計在第 2 季完工啟用。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 2 月合併營收達 706.66 億元，月減 22.5%、年增 78.9%，單月出貨達 330 萬台，月減 23.26%、年增 106.25%，雖然受工作天數、缺料影響，但營收、出貨量均為歷年同期最佳，累計今年前 2 個月營收達 1618.43 億元、年增 59.8%。

仁寶表示，筆電需求仍強，訂單能見度已達今年上半年，第 1 季營運淡季不淡，但短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件吃緊仍是出貨變數，部分 2 月訂單也遞延至 3 月出貨，加上季底效應，估 3 月筆電出貨可望回溫，單月筆電出貨可望超過 1 月 430 萬台水準

非個人電腦方面，仁寶也看好，平板、智慧裝置、穿戴裝置仍將成長，加上去年新增智慧手機業務、今年也將陸續出貨 5G 基地台等 AIoT 產品，雖然同樣有缺料問題，但全年非個人電腦業務仍將維持雙位數成長。