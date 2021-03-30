政府加速興辦社會住宅 首季4000戶達標

中央政府加速興辦社會住宅，內政部今 (30) 日表示，今年第一季國家住宅及都市更新中心已完成 15 處 4002 戶社宅工程決標，預計第二季再啟動 6942 戶招標，全年以完成 50 案 1.5 萬戶以上社宅工程決標為目標。

內政部指出，社宅第一階段興建目標 4 萬戶已順利達標，在此過程中，中央提供國有土地、非自償補貼、先期規劃補助等，讓地方政府在無財政負擔壓力下放心推動。

根據統計，中央政府推動 4435 戶，占 11%，地方政府合計推動約 3.6 萬戶，占 89%。其中，台北市推動約 1.9 萬戶績效最佳，新北市、桃園市與台中市也分別推動 4000 至 6000 戶以上，共同為社宅政策建立成功的里程碑。

為彌補地方推動量能有限，內政部 2 年多前成立國家住都中心，並責成營建署全面盤點適合興建社宅土地，迄今全國共選定 204 處可供興建約 7.2 萬戶社宅的基地，並由住都中心與營建署共同合作全面啟動。

此外，各地方政府提報，在今年至 2024 年興建社宅數量共約 1.27 萬戶，其中又以桃園市與高雄市分別將負擔 3000 戶以上社宅興建為最主要。

內政部強調，今年中央興辦社宅預計發包 50 案，於 18 個縣市陸續啟動，預計每季將興辦至少 3000 戶，各縣市社宅興建每季新增至少 1000 戶，希望以低建蔽率、合理公設比，規劃租金合宜品質良好的社區。