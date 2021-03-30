疫情衝擊 鴻海FIT去年純益衰退逾8成

鴻海 (2317-TW) 子公司去年財報相繼出爐，鴻騰精密 (FIT) 受到疫情導致終端實體店面關閉，衝擊業績表現，去年稅後純益下滑至 0.43 億美元，大減逾 8 成。

鴻騰去年受到疫情影響，營收 43.15 億美元，年減 1.3%、稅後純益 0.43 億美元，年減少 81.5%，每股純益 0.64 美分，公司也決議不派息。

鴻騰表示，去年受到疫情導致實體店面關閉，整體行動裝置營收年減 4.9%、智慧配件年減 3.1%，通訊基礎設施則因部分光模組需求下降，整體營收年減 9.4%。

不過，新冠肺炎疫情期間在家辦公、在家上課趨勢，帶動筆電、平板相關產品營收有所增加，鴻騰電腦及消費性電子營收年增 10.1%、智慧家庭也成長 12.1%。

鴻海另一子公司工業富聯 (Fii) 也在昨晚公告去年財報，營收人民幣 4317.86 億元，年增 5.7%；稅後純益 174.31 億元，年減 6.3%，每股純益 0.88 元，雖然獲利略減，但每股擬配發現金股利 0.25 元，較去年 0.2 元增加。

工業富聯解釋，去年因疫情停工損失及防疫支出共約 10.8 億元，若剔除影響數，去年純益與前年相當。

若以工業富聯去年三大業務表現來看，運營商電信及網路設備年增 3.9%，其中智能家居設備出貨量達 1.3 億台，年增超過 20%；雲計算業務營收年增 7.6%，雲服務商營收年增逾 7 成；工業互聯網業務營收則長 130%。