盤前財經大事搶先讀2021年03月30日

今日操盤前瞻

美國 3 月消費者信心指數

股東會：芯測

法說會：鴻海、合一、東元、中航、光磊等

長賜輪拉直 但數百艘船等通行 運輸依舊延誤 原油收高

週一 (29 日) 交易，蘇伊士運河排除「長賜輪」阻塞的消息傳出後，部分時間原油走低，但最終擺脫稍早跌勢而收高，係因交易者預期運輸延誤的情形仍會持續，即使蘇伊士運河遭長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」擱淺阻塞的狀況已經排除。閱讀全文...

方舟投資最新太空探索 ETF 將自周二開始交易

根據美國芝加哥選擇權交易所 (Chicago Board Options Exchange, CBOE) 公告，由 Cathie Wood 的方舟投資管理公司 (ARK Investment Management) 最新推出，專注於太空探索投資的最新 ETF ARKX，將於周二 (30 日) 開始交易。閱讀全文...

旺宏吳敏求：NOR Flash 缺貨情況將持續 2 年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (29) 日表示，在市場需求增加，產能不足下，預期 NOR Flash 缺貨情況將持續 2 年；至於 6 吋廠處分進度，他表示，還在努力敲定中，預計第二季可望定案。閱讀全文...

房地合一 2.0 初審過關 日出時間點交付黨團協商

房地合一稅 2.0 昨 (29) 日完成初審，各黨團對於取得時間點須回溯至 2016 年取得共識，但對於新制日出時間則有不同意見，其中國民黨主張三讀後就立刻實施，但執政黨則希望有行政院訂定，對於實施日期則需朝野協商。閱讀全文...

偏光板 Q2 漲逾最高達 8% 不排除再增加 誠美材、明基材受惠

顯示器產業景氣回溫，面板上游偏光板材料需求同樣強勁，首季平均價格調漲逾 5%，隨著面板價格持續上揚，供應鏈透露，第 2 季偏光板價格平均漲幅仍有 5-8%，甚至在需求持強下，漲幅不排除再擴大。閱讀全文...

樺漢去年純益登峰 EPS 12.13 元 在手訂單歷史新高 今年成長樂觀

鴻海 (2317-TW) 集團工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 昨 (29) 日公告去年財報，稅後純益 11.12 億元，年增 2.9%，創歷史新高，每股純益 12.13 元；展望今年，董事長朱復銓透露，品牌及系統整合在手訂單已創歷史新高，樂觀看待今年成長。閱讀全文...