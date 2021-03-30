唯一質化指標 「負責人風格」如何評估？

文●何楷平

在金管會主委黃天牧提出的五大指標中，「負責人風格」是唯一的質化指標，不但沒有絕對的標準答案，更是最難客觀論斷的項目。

也許，對大多數消費者來說，要記得壽險公司的負責人是誰，可能沒那麼容易；然而，哪些壽險公司曾經躍上新聞版面，大眾可是記得一清二楚，正面新聞，負責人沾光享受榮耀，負面或有爭議的新聞，負責人當然也得承擔責任。

最懂保險業的金管會主委

黃天牧：誠信是保險立業之本

國寶人壽被接管的新聞，近日因負責人遭起訴，往事再度被提醒。被控掏空國寶人壽的國寶集團總裁朱國榮，涉嫌入主國寶人壽後透過境外紙上公司違法炒股，且溢價交易國外金融商品，致使國寶人壽損失一億多元、掏空三千多萬美元。去（二○二○）年十二月二十一日，台北地檢署依《保險法》、洗錢、偽造文書等罪起訴朱國榮、國寶人壽兩任前董事長鮑正鋼、葉佳瑛、前總經理賴宜銘等。

回顧國寶人壽的接管，恰巧就是在黃天牧擔任保險局局長的期間。擁有三十六年金融資歷的黃天牧，過去除了啟動接管國寶人壽，也曾接管國華人壽、幸福人壽及朝陽人壽等共四家保險公司，因此對於保險業負責人是否「誠信」特別重視。

飽讀詩書、引經據典，頗有文人風範的黃天牧，曾引用《孟子．離婁篇》，「誠者，天之道也；思誠者，人之道也。至誠而不動者，未之有也；不誠，未有能動者也」。意思就是，誠實是做人的道理，如果不能誠實待人，也就絕不可能感動別人了，誠信是一個人立身行世的基本條件。

這樣的道理應用，在保險業更是如此。「保險契約的基本原則就是最大誠信，所以『誠信』就是保險立業之本，」黃天牧認為，保戶將未來託付給保險公司，對保險公司的依賴和期待愈高，保險公司對消費者的責任就愈大。

黃天牧上任以來，正好就有兩次，因為保險公司負責人的事情，分別公開稱讚和震怒。二○二○年八月十二日，金管會舉辦「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，當天受表揚的保險公司高層自然必須到場，但其中一家未獲表揚的壽險公司總經理的出席，讓黃天牧說出「這就是作為金融機構負責人，應該有的精神」一席話。那就是保德信人壽的總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。

事實上，黃天牧非常重視保險業負責人，是否積極參與各項重要活動，他曾公開說過，「這是負責人展現對職務的尊重」。而以金融監理為一生志業的黃天牧認為，監理官最大的責任，就是要讓保險業能永續發展；為了讓保險業財務健全、永續經營，二○二六年接軌國際新制，就是眼前最重要的任務。

前面提到的，是保險業負責人被公開稱讚的代表事蹟，而負責人被黃天牧公開訓斥，同樣也和活動參與及出席有關。

去年九月八日，黃天牧出席由保險事業發展中心舉辦的「二○二○年保險業風險管理趨勢論壇」，致詞時直接點名，表示沒看到任何一家保險公司董事長、總經理出席，怒批「如果負責人不願花心思去了解，怎麼期待他給在座各位（指出席活動的保險從業人員）充分資源與支持？」溫文儒雅的黃天牧，難得動怒。

黃天牧為什麼會將「負責人風格」這項「非量化數據」，列為五大指標中？

這是因為，接軌國際會計新制非同小可，金管會是「玩真的」，更三番兩次提醒保險業「別再觀望，二○二六年一定要接軌！」黃天牧也指示保險局、保發中心舉辦相關課程和活動，並邀請保險公司董總出席，保險業負責人不能「知其然、不知其所以然」。

保險業負責人的標準？

施瓊華：品德、誠信、正直

事實上，壽險公司的「負責人風格」應該如何，雖然沒有絕對標準，但如果要白紙黑字列出「負責人應該……」，其實是有根據的。

二○二○年二月〈保險業負責人應具備資格條件準則〉修正完成預告，同年三月上路。這是目前唯一項針對「保險業負責人」的法規，其中列出保險業負責人十四大天條，違者當然解任。

對保險局局長施瓊華來說，她又是怎麼看「負責人風格」這件事呢？

「負責人包括董事長、總經理，我認為保險公司的負責人，應該要具備誠信、正直的特質，因為保險業是特許行業，是攸關保險業長期保險保障的行業，保險公司負責人是否誠信、正直，不只影響到公司內部高層及基層員工的工作心態，進而影響到整體企業的營運作為和公司形象。」施瓊華說。

事實上，在〈保險業負責人應具備資格條件準則〉中，有一項提到「保險業負責人應具備良好品德…… 有下列情事之一者，當然解任」，其中就包括「有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任保險業負責人者」。

負責人風格 無法排名？

施瓊華：公平待客是參考指標

當然，「負責人風格」這件事沒有「排行榜」，較難列出「哪些保險公司負責人風格較符合標準」的客觀依據。不過，施瓊華認為，公平待客是評估負責人的重要指標之一，「一個重視公平待客的負責人，自然能領導出一個能公平待客的公司。」

因此，近年來金管會開始表揚「公平待客績優保險公司」。去年曾受表揚的壽險公司，包括中國人壽、第一金人壽、國泰人壽、富邦人壽。

施瓊華表示，受表揚的保險公司，在公司文化治理、保險商品設計、銷售前後的資訊揭露、招攬核保提供即時的專業建議、服務承諾的兌現、以及提供理賠申訴的服務六大面向，都有很好的表現。這些都是保險公司展現對消費者誠信、承諾、正直的可參考依據，而能夠成功從上而下推動公平待客，當然也和負責人有直接關係。

短期績效 VS. 長期永續

負責人應取得最佳平衡

在五大指標當中，前四大指標可能涉及企業績效，然而，在永續和社會責任的部分，則仰賴負責人風格，在短期業績和長期經營之間，能不能適時取捨、找到最佳平衡點，甚至投入公益活動，都取決於負責人的一念之間。

保險業的資金來自於社會大眾，民眾基於信任投保，加上保險業是長期的承諾，因此負責人的誠信非常重要。黃天牧說，「保險業是很溫暖的行業，能照顧保戶人生的每一階段」，也因為如此，保險業負責人必須對於民眾的信任付出更多的責任，才能讓保險業的經營能永續發展。

來源：《現代保險雜誌》 385/386 期

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