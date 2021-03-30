等不到中國點頭 應材放棄收購Kokusai 將付1.5億美元合約終止費

美國半導體設備供應商應材 (AMAT-US) 周一 (29 日) 宣布，由於中國監管機構遲遲未核准，放棄以 35 億美元收購 KKR 旗下的日本半導體設備供應商 Kokusai Electric，並將支付 1.54 億美元合約終止費給 KKR。

應材發布聲明說：「未能及時獲得中國監管機構核准。」為了退出此次交易，將向 KKR 公司支付 1.54 億美元的合約終止費。

儘管日本、美國、歐洲等監管機構對此收購案開綠燈放行，但中國的反壟斷部門審核近 9 個月的時間，遲遲不予核准。應材也曾為此三度延長完成收購的期限。

KKR 日本社長平野博文（Hirofumi Hirano）表示，未來將讓 Kokusai Electric 自行上市。Kokusai Electric 從日立集團分拆後，於 2017 年被 KKR 收購。

觀察人士表示，隨著美國限制中國取得製造晶片的管道後，北京當局擔心一旦 Kokusai Electric 被美方收購後帶來的影響。

不過日本公平貿易委員會裁定，此次收購對該產業「不會有實質影響」，並指出部分原因是應材與 Kokusai Electric 的專業領域不同。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）聲明表示，雖然對收購失敗感到失望，但前景仍非常樂觀。