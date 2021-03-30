〈能源盤後〉長賜輪拉直 但數百艘船等通行 運輸依舊延誤 原油收高

週一 (29 日) 交易，蘇伊士運河排除「長賜輪」阻塞的消息傳出後，部分時間原油走低，但最終擺脫稍早跌勢而收高，係因交易者預期運輸延誤的情形仍會持續，即使蘇伊士運河遭長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」擱淺阻塞的狀況已經排除。

「長賜輪」阻塞輸送原油等全球貿易重要海運通道蘇伊士運河長達一週，WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「該油輪排除擱淺後，等待已久的石油和石油產品雖可通行，但其抵達時間仍會延誤。」

「許多艘船都是要返回歐洲載運貨物的空船，所以我們預期接下來一陣子歐洲港口會出現阻塞。過幾週運費就應可恢復正常，我們將看到原油和石油產品價格一些下行壓力。」Williams 說。

據《華爾街日報》週一報導，「長賜輪」週一下午排除擱淺並抓正船身，當時超過 360 艘船隻正等待通行。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，雖然蘇伊士運河恢復通行，「但因為已經累積大量船隻等待通行，可能還要數日甚至數週，該運河才能完全返回正常運作。」

「與此同時，預計會有一些剩餘的下游漣漪反應出現，由於製造商在等待這些遲延貨物抵達工廠期間可能關閉或停產，一些石油裝載量和石油需求可能受到影響。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 59 美分或 1%，收每桶 61.56 美元，為最近月契約自 3 月 17 日以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 41 美分或 0.6%，收每桶 64.98 美元。

交易者希望本週將焦點自蘇伊士運河移轉出去。報導稱，俄羅斯將支持減產措施沿用至 5 月，有助於週一油價走強。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，投資者有 OPEC 會議，以及俄國對減產措施自 4 月延用至 5 月的支持，因此「有關蘇伊士運河造成的阻塞遲延問題會自行解決，市場現在焦點轉向 OPEC 會議。」

OPEC + 將於週三召開技術委員會，接著週四召開主要會議。交易者預期主要生產國將在會議上決定 5 月份的產量水準。路透社週一報導，知情人士透露，俄國將支持沿用減產措施到 5 月，但同時為自己爭取小量增產。

本月稍早，OPEC + 成員同意將 3 月減產水準沿用至 4 月底，且沙烏地阿拉伯允諾持續獨力減產以保持價格受控，令市場大感意外，同時也讓價格紮實走高。OPEC + 目前每日約減產 800 萬桶，其中 100 萬桶來自沙國貢獻。

然而，Zahir 表示，復活節假期後石油需求可能會停歇，尤其是新冠確診人數如果持續增加，以及病毒變異株出現。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格持平，收每加侖 1.81 美元。

4 月汽油和熱燃油期貨在週三收盤後屆期。