導線架需求看至明年上半年 長科*Q3再漲價15-20%

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長黃嘉能表示，客戶對導線架的需求仍相當強勁，訂單已看至明年上半年，加上近期原物料價格走揚、匯率影響，預計第三季蝕刻導線架價格會再較上半年提升 15-20%。

長科 * 目前為全球第二大導線架供應商，市占率約 10%，生產基地涵蓋台灣、中國與馬來西亞，去年 QFN 年產量約 1800 萬條，今年隨著台灣、中國擴產效益顯現，今年年產能將達 3200 萬條，全球市占率估達約 12-15%，在台灣可達 30%。

展望後市，長科 * 明年 QFN 產能估達 5000 萬條，2025 年達 1.3 億條，屆時將成為全球最大導線架供應商，全球市占率 30%。

針對產品價格，黃嘉能認為，蝕刻導線架今年仍供不應求，報價將考慮原物料、匯率、市場供需以及客戶關係四大要素，產品報價審慎樂觀。

長科 * 看好，QFN 由於具備高 I/O 數量、小封裝尺寸、較佳的散熱與電子訊號速度，將陸續取代 SO、BGA 與 QFP 封裝，若將 QFN 與 QFP 相比，封裝後的面積、厚度將分別減少 70%、30%，成導線架的主流趨勢。

長科 * 除了常規的 QFN，也布局 Pre-mold QFN、DR-QFN 及 aQFN，其中，aQFN 為長科 * 獨家供應的解決方案，I/O 數 100-500 個，可取代 BGA，也已送樣給客戶驗證，在多產品布局效益顯現下，今年 QFN 營收比重將持續往上，達 1 成以上。

至於永續發展，長科 * 也提高水資源回收率，今年將從 2019 年的 13.6%，提升至 16%，也規劃台灣新廠 4% 的用電量來自太陽能發電。