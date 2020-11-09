長科*前三季每股賺1.71元 逼近去年全年

長科 * (6548-TW) 董事會今 (9) 日公告第三季財報與上半年盈餘分配，稅後純益 6.03 億元，年增 34%，以每股面額 1 元的新股數計算，每股稅後純益 1.71 元，逼近去年全年 1.72 元，同時，長科 * 也通過今年上半年盈餘分配案，預計每股配發現金股利 0.4 元。

長科 * 第三季營收 24.01 億元，季減 1%，年減 3%，營業淨利 2.5 億元，季增 10%，年增 6%，稅後純益 2.76 億元，季增 38％，年增 50％，以每股面額 1 元股數計算，每股稅後純益 0.78 元；如以每股面額 10 元股數換算，每股稅後淨利為 7.8 元。

長科 * 前三季營收 69.93 億元，年增 2％，毛利率 18％，年增 1 個百分點，稅後純益 6.03 億元，年增 34％，以每股面額 1 元的新股數計算，每股稅後純益 1.71 元，如以每股面額 10 元的舊股數計算，每股稅後純益達 17.1 元，已逼近 2019 年全年獲利水準。

長科 * 指出，隨著第三季宅經濟和 5G 相關需求增加，加上汽車產業回溫，導線架需求攀升，QFN 業績也持續成長，毛利率也隨著產能增加及產品組合優化，提升 2 個百分點，也帶動整體獲利較去年同期成長。

此外，長科 * 董事會討論也通過 2020 年上半年盈餘分配案，以每股面額 1 元股數計算，每股配發現金股利 0.4 元；如還原每股面額 10 元舊股數計算，每股現金股利約 4 元；會中也訂定此次除息基準日為今年 12 月 23 日，現金股利發放日訂為明年 1 月 13 日。