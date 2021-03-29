群創攜手陽明交大簽署MOU 培育光電人才

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (29) 日宣布與國立陽明交通大學簽訂合作備忘錄(MOU)，鎖定開發前瞻光電科技智財，加強未來關鍵核心技術的研發能量，群創也成為陽明交大合併後首家簽訂備忘錄的企業公司。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，後疫情時代改變人類生活習慣，但 5G、AI 應用也推升智慧生活浪潮，讓面板顯示技術有全方位嶄新變革，面對多元應用情境、藍海商機，希望透過產學合作持續深化研發能量，培育人才、落實企業核心價值及社會責任。

陽明交大校長林奇宏也指出，合校後即啟動一樹百穫計畫，其中一項任務就是促進產學共創，競逐科學發展與引領產業進程，透過產學合作機制，未來由陽明交大光電系、田家炳光電中心與群創合作，共同開設智慧顯示場域與開發前瞻光電顯示課程。

除透過產學技術交流合作外，群創進一步指出，這次簽約合作中也將特別提供優秀陽明交大學生獎學金，經審核通過者，頒發碩士生每名最高 30 萬元、博士生每名最高 60 萬元獎金，並提供校園實習機會。

展望未來，群創表示，將持續推動「轉型再造、價值躍進」理念，透過創新，從技術、產品全面提升產品附加價值，完整布局新世代顯示器應用，同步跨界非顯示器領域，建構智慧生活新願景。