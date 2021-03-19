彭博：滴滴出行正加快IPO計畫 最快有望下季實施

據《彭博》報導，知情人士說，中國網路叫車巨頭滴滴出行 (Didi Chuxing Technology Co.) 正在加快 IPO 計畫，最早可能提前到下一季進行，以抓住疫情後經濟復甦帶來的轉機。

滴滴是軟銀集團投資組合中最大的一筆投資，知情人士表示，現在公司瞄準的估值是超過 620 億美元，即最後一輪融資時的價位。

原本滴滴的目標是在 2021 年末上市，不過隨著 Covid-19 疫情在中國獲得控制，網路叫車業務反彈，這使得他們將上市目標提前。

如果滴滴選擇香港上市，依當地巨型 IPO 普遍的 15% 發行規模測算，滴滴出行有望籌資約 90 億美元，這將是 2021 年全球最大的科技股上市交易之一。

一位知情人士說 ，公司尚未就上市地點作出最終決定。滴滴的計畫仍處於早期階段，時間也有可能是今年晚些時候，具體將取決於磋商情況。

滴滴發布聲明表示，公司不對市場猜測置評，也沒有明確的 IPO 計畫或時間表。

滴滴出行總裁 Jean Liu 表示，去年公司的核心業務已經開始能賺取些微利潤。知情人士說，滴滴目前的使用及營收，已經超過疫情前的水準，來到史上新高。

一位知情人士說，滴滴出行的股票，目前在二級市場上的交易價格約為每股 43 至 49 美元，略低於軟銀之前的 51 美元買入價格。

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