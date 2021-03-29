【日盛投顧】指數連三日上漲，月線翻揚向上

◆盤勢分析

1. 周一台股加權指數跳空開高，以上漲 105 點的 16，411 點開出，市場資金聚焦面板、自行車、車用、MOSFET 等族群，最終加權指數上漲 170.09 點，收在 16，475.97 點，漲幅為 1.04%，成交金額則為 3257.84 億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超 109.63 億元：外資買超 87.42 億元、投信買超 4.56 億元、自營商買超 17.65 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周一大盤呈價漲量增格局，量能溫和增長有利多方結構。

(2)均線：目前月線呈翻揚向上格局，短線上以 5 日線 (約 16，210 點) 為下檔支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，多方信心回籠。

3. 櫃買指數周一終場上漲 1.27%，收在 204.34 點，創波段新高、且均線多頭排列，目前下檔以 10 日線 (約 200.5 點) 為支撐。

4. 觀盤重點：台股指數上周五收復月線，周一延續上漲動能、站穩所有均線之上，但清明連假將近，量能持續放大的機率可能較低，我們認為短線仍須留意前高 16，579 點的心理壓力，目前格局以震盪偏多看待，但漲多的中小型個股必須留意追高風險，未來選股方向，可留意 IC 封測、造紙、自行車、車用、高殖利率。

結構面板、自行車、車用、MOSFET 漲勢具族群性

1. 面板: 玻璃大廠康寧官網宣布，預期將在今年第 2 季適度調高顯示器玻璃基板價格，市場解讀，第 2 季整體面板價格將維持上漲格局，周一面板相關個股 2409 友達、3481 群創、6116 彩晶、2352 佳世達股價同步大漲。

2. 自行車: 9921 巨大 2020 年營收及獲利都創歷史新高，且後疫情時代，全球對自行車、電動自行車的需求依舊旺盛，產業展望正向，周一 9921 巨大股價落後補漲、漲幅達 9%，而股價同樣處於低基期的 5306 桂盟漲逾 4%，9914 美利達高檔盤堅，尾盤跌幅收斂。

3. 車用: 2324 仁寶車用電子業務接獲賓士及 BMW 訂單，公司不排除赴美國設廠，周一股價強勢漲停並創波段新高，2231 為升取得立承系統科技股權、攻智慧安全監測領域，近日股價延 5 日線上攻，此外車用相關個股如 3552 同致、6279 胡連、9951 皇田周一股價皆有所表現。

4.MOSFET:6435 大中董事長指出，由於晶圓代工、封測成本上揚，第二季開始轉嫁給客戶，價格漲幅約 10-20%，MOSFET 漲價題材升溫，除了 6435 大中外，相關個股 8261 富鼎、5299 杰力周一股價同步上攻。