〈群創法說〉攻車用商機 2023年拚當高階大型一體化車用面板龍頭

面板大廠群創 (3481-TW) 近年強攻車用面板市場，陸續打入歐美日汽車大廠，更將車用顯示事業獨立出來成立子公司群豐駿，總經理楊柱祥今 (3) 日表示，未來將鎖定以 miniLED 為背光的高階車用面板產品，力拚 2023 年在全球 140 萬輛高階車款中，拿下雙位數市占，躍升大型一體化車用面板龍頭。

楊柱祥表示，未來聯網汽車 (connected car) 商機龐大，加上整合儀表板、中控台 (CID) 一體式車用面板成高階車種未來趨勢，目前群創已打入歐洲、美國與日本等一線大廠。

據了解，群創目前車用面板仍採用 LCD，但已陸續將 miniLED 背光應用在車用面板上，且已進入客戶驗證階段，最快明年可望小量出貨，群創執行副總丁景隆表示，miniLED 背光相較 OLED 應用在車用面板上深具優勢，主因是 OLED 面板色彩飽和度高，但仍有烙印問題，因此群創 2017 年即提出 miniLED 技術，鎖定車用市場。

楊柱祥表示，預期未來豪華、旗艦車款將提供駕駛沉浸式體驗，將出現智慧車艙、數位化資訊整合的需求，推升高附加價值顯示面板成長契機，看好車用面板將成為電視、手機外，重要成長動能之一。

全球布局方面，群創目前未有隨車廠客戶赴美設廠計畫，楊柱祥指出，考量疫情狀況，現階段以提升全球既有產線 AI、自動化為主，並視疫情狀況彈性調度，他並透露，越南仍是不錯的投資地點。