〈群創法說〉布局雙軌轉型 力拚2024年非顯示器產品雙位數成長

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (3) 日召開法說，會中展示多項非顯示面板產品，包含液晶平板衛星天線、X 光平板偵檢器等，總經理楊柱祥表示，群創將持續朝「轉型再造 ‧ 價值躍進」方向布局，也力拚 2024 年非顯示器產品保持雙位數成長，法人則估營收比重可望上看 1 成。

楊柱祥表示，群創持續進行雙軌轉型，在既有顯示器產業外，持續擴大非顯示器產業營收，預期未來 3-5 年非顯示器產品營收穩健成長，占比可達 10-15% 目標。

觀察群創非顯示器領域布局，除了與工研院合作開發面板級封裝測試產品，跨入半導體產業外，目前在液晶平板衛星天線、X 光平板偵檢器進程最快。

群創執行副總丁景隆補充，群創非顯示領域產品是活化舊有產線，創造新價值，像是液晶平板衛星天線、X 光平板偵檢器分別利用舊有 3.5 代、4 代線產品製造，象徵群創能將老廠轉作新應用。

丁景隆指出，群創平板衛星天線已與 Kymeta 合作逾 5 年，目前產品已出貨且應用在急難救護車上，看好未來低軌衛星布建完成，聯網汽車 (connected car) 成為顯學，每輛汽車都將搭載平板天線，商機可期，至於 X 光醫療產品，則將由旗下睿生光電負責，目前在全球 X 光平板偵檢器市場，市占率位居第一。

展望未來，群創董事長洪進揚表示，面板業經過過去 20 年的產業更迭，已不在追求量能擴充，將著重提升價值鏈，群創內部已推動價值轉型 1-2 年，透過將各事業群、子公司獨立，可望將面板價值延伸到不同領域，達到轉型再造 ‧ 價值躍進目標。