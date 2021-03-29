小米機如何征服印度市場

EMBA 雜誌編輯部 / 文

十年前，小米科技公司在北京成立。公司瞄準了中國年輕的中產階級，推出時髦、售價負擔得起的智慧型手機，被視為便宜版的 iPhone。科技產業記者曾經稱小米為「中國的蘋果公司」。

十年後，小米機走出了蘋果公司的陰影。以某個標準來看，去年第三季，小米出貨量排名全球第三，首度超越了蘋果公司。

二○一九年，小米的營收為三百億美元。根據摩根士丹利證券公司（Morgan Stanley）的數據，印度就貢獻了公司五分之一的營收。當其他外國手機品牌只是在印度市場的邊緣跳舞時，小米已成功打入了這個市場。

ＩＤＣ顧問公司（Interna-tional Data Corporation）的一位分析師，在接受財星雜誌（Fortune）訪問時描述，小米近來在印度的表現是「成長、成長、成長」。

小米是如何征服印度市場的？該雜誌評論，印度現在是全世界手機市場成長最快的地方，每天平均有超過三萬人加入使用智慧型手機的行列。小米在創立不過才四年的時候便進入印度市場，那是小米第一個主要擴展的國際市場。

初進印度時，小米帶著旗艦產品 Mi 3 手機，在兩百美元價位區塊的產品中，提供了更快的處理器、更好的照相功能、更大的記憶容量。當競爭者都只提供３Ｇ服務時，小米機早已經提供４Ｇ。

除了「便宜有好貨」之外，小米機在印度的成功還得力於閃購（flash sale）策略。公司把運用在中國的閃購策略也複製到印度，產品只透過網路銷售，而且採限量形式，造成想購買的消費者瘋搶，同時避免了過量製造的成本。

二○一四年七月，公司在當地首賣，第一批一萬支手機，半小時即售罄。那個月的第二批，五秒就賣完了。限量形式，加上公司沒有實體店面的支出，說明了為什麼小米機的規格高，卻能維持平價。

此外，小米的決策判斷精準，也幫助公司在印度拿到好成績。公司一進去印度市場，就與在地電商新創公司 Flipkart 合作，那是小米機在印度的唯一銷售通路。如今，Flipkart 已是印度的電商龍頭。

隔年，小米開始在印度當地設廠。那一年，印度政府祭出提高關稅、愛用印度貨的政策。小米的設廠決定，避開了高關稅，也避免了因為成本提高，售價也得提高，因而失去競爭優勢。

小米在當地的耕耘已經讓公司連續三年（二○一七至二○一九年），蟬聯印度最熱賣的智慧型手機品牌。

然而，小米近期也面臨了一個新的考驗。目前不少印度消費者出現反中情結，公司在印度的前景，端賴公司在當地生根有多深而定。

出處：EMBA 雜誌 415 期「讓創新，成為一種習慣」