台灣儲能市場將成長100倍 SEMI成立委員會

SEMI 今 (29) 日指出，依據台電規劃，台灣儲能市場將在 2025 年前，迎來超過百倍以上的成長，產業爆發力驚人，為推動台灣儲能產業發展，正式成立「SEMI 智慧儲能委員會」，將致力整合產業建言及需求，給予政府單位制定與儲能相關政策參考，期望進一步加速國內智慧電網建置。

SEMI 表示，全球處於能源轉型的關鍵時代，綠色能源更是驅動經濟發展的新引擎，隨著電動車、再生能源用量持續攀升，儲能因具備高靈活性、智慧性，恰巧可為電力系統調控提供強而有力的解方，協助緩解再生能源的間歇性及變動性，是未來重要的基礎設施。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI 深耕台灣再生能源多年，其中，儲能系統在整體電網中，扮演「緩衝」的重要角色，擁有儲能系統，電力公司得以順利調度電力、電網，提高供電穩定性，以符合用戶用電與平衡供電的需求。

台灣儲能市場累計需求。(圖: SEMI 提供)

SEMI 智慧儲能委員會將納入眾多供應鏈領導廠商，旨在透過國內能源產業與國際組織的互動機制，協助委員與國際接軌，進而提昇台灣儲能產業之整體競爭力。

台電先前已公布，為配合台灣綠電應用發展，2025 年前，儲能系統建置電力目標為 590MW，與 2019 年 5MW 相比，市場規模在六年間成長多達 100 倍以上，產業爆發力驚人，也吸引相關台廠供應鏈業者相繼投入。

台電 590MW 輔助電源設置中的 430MW，預計採用儲能自動頻率控制 (AFC) 等設備，未來，台灣儲能市場在 2025 年以前的需求約為 700MW，分別來自台電自有場地建置儲能設備、採購輔助服務與用電大戶儲能選項等，市場規模擴大可期。

SEMI 智慧儲能委員會第一屆共同主席為台達電 (2308-TW) 能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華。