◆盤勢分析

1. 上週五 (26 日) 疫苗接種樂觀進展，美股因強勁的復甦希望而反彈，加上長榮貨輪持續擱淺在蘇伊士運河，Fed 鬆綁銀行配息、庫藏股限等多項利多，在能源、金融股和科技股領漲，道瓊收紅逾 450 點，標普創歷史新高，台股 ADR 領軍下，費半飆漲近 5%。四大指數漲幅介於 + 1.24~+4.95%。

2. 上周五台股早盤在權值股領攻，盤中傳產、中、小型電子股票轉強，指數緩步走高，最終台股上漲 245.74 點，收在 16，305.88 點。

3.OTC 指數開高走高，收盤上漲 1.10%，目前壓力為前高的 202 點，下方支撐為 10 日線的 199.84 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：上周五台股收中長紅 K 棒線，收復 5、10 日均線。

(2)、量能：26 日成交量縮至 2，995.26 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 252.99 億元；外資 + 226.53 億元、投信 + 10.79 億元、自營商 + 15.67 億元。

5.IC 設計：市場預期面板廠景氣將延至下半年，3481 群創、2409 友達震盪走高；上游驅動 IC3545 敦泰、4961 天鈺、3034 聯詠早上快速衝高；另外，4968 立積、2379 瑞昱有望受惠 WIFI6 價格調漲，股價雙雙上漲。

6. 被動元件：2492 華新科對閎暉持股升至 25%，強化車用布局，股價走高突破 250 元。2327 國巨董座陳泰銘增加持股，鞏固市場信心，周五股價上漲。

7. 貨櫃：三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海 2 月營收普遍表現佳，蘇伊士運河塞船短期難解，市場預期有望漲風再起，股價表現轉強。

8. 紡織、二線塑化：1409 新纖工程塑膠粒已打入電動車供應鏈，開始小量出貨給特斯拉車廠；1440 南紡本業與轉投資亮眼，是族群表現最強個股。此外，二線塑化的 1313 聯成、1308 亞聚、1312 國喬、1310 台苯股價轉強。

9. 大缺貨 NAND 控制 IC 又要漲了: 三星德州廠停工重創儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 控制晶片供應，加上晶圓代工產能吃緊夾擊下，NAND 控制晶片大缺貨，全球 NAND 控制晶片龍頭 8299 群聯訂單爆滿，第 2 季有意再次調升報價二至三成，累計今年上半年漲幅將高達五成以上，漲勢在電子關鍵晶片中數一數二，建議偏多操作。

10. 晶圓製程提升信紘科吃補丸: 半導體 5 奈米以下先進晶圓製程及先進封裝晶圓凸塊製程的生產過程中，清洗程序開始採用將不同氣體溶入水中的機能水，用來取代高污染的化學品，特別是先進製程無法使用酸性機能水，未來主流將轉為採用鹼性氨氣機能水。6667 信紘科去年合併營收 12.96 億元，成長 4.1% 並創歷史新高，平均毛利率年增 4.3 個百分點達 18.5%，歸屬母公司稅後淨利 0.74 億元，與前年相較成長 83.59%，每股淨利 2.04 元。信紘科董事會決議每普通股擬配發 1.66 元現金股利，股息配發率達 81%，現金殖利率達 2.5%，建議在台灣水資源未舒緩前，可以題材偏多操作。