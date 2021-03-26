台股基金火熱 投資緊跟永續、成長、股息三大趨勢

台股在「萬六」大關看回不回，連帶從去 (2020) 年起，台股基金也跟著火熱，尤其以永續、股息等題材最受投資人追捧，時至 2021 年，相關題材持續發燒。看好「台灣永續企業股票」長期實力，日盛投信今 (26) 日表示，資金滿溢等三大優勢，預期台股今年仍將多頭不墜，台股基金布局可緊跟永續、成長、股息三大全球趨勢走。

台股去年一路寫高點，帶動國人投資熱潮。金管會統計，去年純台股基金募集規模達新台幣 420.13 億元，創下五年來新高。

過去一年投資市場資金浪潮湧向三大趨勢—即「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」，台灣永續投資彰顯了最強勁的吸金勢頭，僅僅 2020 年第三季度就淨流入約 8 億美元，超越世界大部分國家。

對於台股後市，日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘指出，(1) 台灣股利率冠居全球，且具備估值 (P/E) 便宜的優勢，投資吸引力佳；(2) 全球貨幣政策寬鬆、資金滿溢，台灣經濟成長佳，坐擁內、外資金行情優勢；(3) 台灣電子產業居世界戰略地位，受惠全球科技發展浪潮，營收獲利如虎添翼，5G、AI、高速運算等新需求強勁，台灣憑藉著獨步全球的半導體技術，扮演啟動各種新領域的樞紐角色；三大優勢將使得今年台股多頭趨勢不變。

陳思銘進一步指出，全球貨幣寬鬆、資金滿溢，台股坐擁資金行情優勢，從台股市值相對台灣 M1B 倍數來看，目前約 2.2 倍，遠低於 2008 年金融海嘯時的 2.8 倍，在資金動能未減弱前，看好台股續創高點可期。

從企業表現觀察，陳思銘表示，著重永續發展或公司治理的企業，有機會帶來穩定且長期的報酬回報。台灣永續基金在第 4 季淨流入 1 億美元，總規模達 29.4 億美元，較 2019 年成長 3.3 倍，顯示永續概念投資已成為資金追捧標的。

著眼於此，日盛投信自 4 月 12 日起與保管銀行臺灣土地銀行，募集「日盛台灣永續成長股息基金」，成以最近一年上市上公司治理評鑑結果前 35% 的「永續成長」公司，再結合股息 (Dividend 股息) 標準，篩選出具備配發現金股息實力者，挑選出約 300 檔個股成為可投資股票池，兼顧「成長與息收」。