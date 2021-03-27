晶片荒受災業者再添一例 Stellantis宣布5家北美廠停產至4月中

晶片荒對全球車廠的影響仍未止息，跨國車廠 Stellantis 周五 (26 日) 證實，晶片短缺迫使該公司自下周起暫時關閉 5 家北美工廠。

Stellantis 是飛雅特克萊斯勒（FCA） 和法國寶獅集團 (PSA) 合併的跨國車廠。該公司表示，目前受影響的工廠位於墨西哥、美國密西根州、伊利諾伊州以及加拿大安大略省的兩家工廠。原為 FCA 的工廠預計將於下周一關閉至 4 月中旬。

此次停產受影響車款包含 Ram 1500 Classic 皮卡、Jeep 吉普車與 SUV、道奇的 Charger 和 Challenger ，以及克萊斯勒 (Chrysler) 300 等車款。

Stellantis 拒絕透露預計停產損失多少產能，僅表示持續與供應商緊密合作，減輕汽車業面臨的各種供應鏈問題所造成的影響。

研調 AlixPartners 估計，受到晶片短缺的影響，今年全球汽車業營收將減少 606 億美元。

除了 Stellantis 外，中國電動車蔚來汽車 (NIO-US) 也宣布合肥廠停廠一周。目前國際車廠中，本田汽車已關閉北美 6 家工廠的生產，福特汽車下修 F150 皮卡產能。

此外，日產汽車宣布調整美國、墨西哥產能，三菱汽車 3 月日本也減產 4000 至 5000 輛；豐田捷克廠則宣布停產至下周，北美工廠亦減產至 4 月初。