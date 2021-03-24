全球晶片荒 Volvo預警Q2須全球停工2至4週 收益恐受重挫 股價跌逾7%

瑞典車商 Volvo 週二預警，全球晶片短缺恐對第二季生產造成「重大影響」，其全球卡車製造廠將實施總計 2 至 4 週的「停工日」。

Volvo 週二股價重挫 7% 以上。

Volvo 週一聲明提到，「目前，半導體的全球供應鏈以及其他零組件可見度非常低，且發展的不確定性很高，這些干擾預計將對收益和現金流產生負面衝擊。」

半導體短缺已經嚴重衝擊汽車產業，尤其最近幾週更加明顯。福特 (F-US) 上週表示，倘若晶片短缺持續至今年上半年底，可能負面衝擊其調整後營業獲利 10 億美元至 25 億美元。

與此同時，通用汽車 (GM-US) 也發出了類似的警告。福斯汽車執行長 Herbert Diess 也表示，由於晶片供應問題，車廠無法生產約 10 萬輛汽車。

南韓科技巨擘三星上週三也同樣發出晶片供需「嚴重失衡」的警告，這家全球最大手機和記憶晶片製造商的警告意味著，半導體短缺的情形可能正蔓延至科技產業。

Volvo 的產量警告進一步凸顯半導體短缺程度，以及對汽車產業的衝擊。花旗分析師表示，假設歐洲和巴西銷售損失 4 週，晶片短缺對 Volvo 第二季收益可能造成 36 億瑞朗 (4.2 億美元) 的衝擊。但他們指出，停產可能會持續較久的時間，但影響仍是暫時現象。

「雖然週二股價產生負面反應，但我們會審視其延長的卡車週期，以及其具吸引力的股息收益。」因此他們仍給予買進評級，目標價為 288 瑞典克朗。Volvo 週二下跌 7.04%，收 217.90 瑞典克朗。