晶圓雙雄強彈 台股大漲245點收16305點全面收復均線

美股周四全面收漲，晶圓雙雄台積電、聯電股價止跌回升，台股今 (26) 日勁揚逾 200 點，不僅站上 16300 點，更一舉收復所有均線，IC 設計、PCB、被動元件獲資金點火，紡織、運輸等傳產也成為人氣指標，終場加權指數上漲 245.74 點，收 16305.88 點，成交值萎縮至 2971.44 億元，周線收紅，累計本周上漲 235 點。

台積電今天股價開高走高，最高來到 592 元，終場上漲 2.6% 或 15 元，收在 590 元，重返 5 日線，貢獻大盤漲點約 135 點；聯電也強勢上漲逾 2%，一度衝上 50 元，終場以 49.75 元作收。

其他權值股方面，資金同步湧入傳產股，台塑、南亞、台化、台塑化四寶股價均上漲逾 1%；國泰金漲 1.6%，富邦金、玉山金等金融股普遍走揚；統一、和泰車、中租 - KY、國巨、豐泰、南電等，漲勢都相當強勁。

半導體產業漲聲頻傳，隨著面板供不應求狀況延續，近來驅動晶片業者醞釀二次漲價，IC 設計股再度成為買盤焦點，其中，敦泰亮燈漲停達 158.5 元，聯詠也強漲逾 6%，衝上歷史新高價。天鈺、義隆、力旺、瑞昱、偉詮電、智原等多檔，也都獲得資金點火。

紡纖股同樣買氣暢旺，南紡受美國抵制新疆棉激勵，今年第 1 季轉單需求再加溫，帶動南紡股價攻上漲停，創近 6 年新高；新纖上半年紡纖訂單爆滿，今年本業將優於去年，也激勵股價直奔漲停，也寫下逾 10 年來新高紀錄；紡織雙雄儒鴻、聚陽終場也有 3%、1% 的漲幅。