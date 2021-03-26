【日盛投顧】站回5、10日均線

◆盤勢分析

1. 受惠美股四大指數回穩，周五台股早盤在權值股領攻，盤中傳產、中、小型電子股票轉強，指數緩步走高，最終台股上漲 245.74 點，收在 16,305.88 點。

2.OTC 指數開高走高，收盤上漲 1.10%，目前壓力為前高的 202 點，下方支撐為 10 日線的 199.84 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收中長紅 K 棒線，收復 5、10 日均線。

(2) 量能：26 日成交量縮至 2,995.26 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 252.99 億元；外資 + 226.53 億元、投信 + 10.79 億元、自營商 + 15.67 億元。

IC 設計、被動元件、貨櫃、紡織與二線塑化表現亮眼

1.IC 設計：市場預期面板廠景氣將延至下半年，3481 群創、2409 友達震盪走高；上游驅動 IC3545 敦泰、4961 天鈺、3034 聯詠早上快速衝高；另外，4968 立積、2379 瑞昱有望受惠 WIFI6 價格調漲，股價雙雙上漲。

2. 被動元件：2492 華新科對閎暉持股升至 25%，強化車用布局，股價走高突破 250 元。2327 國巨董座陳泰銘增加持股，鞏固市場信心，周五股價上漲。

3. 貨櫃：三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海 2 月營收普遍表現佳，蘇伊士運河塞船短期難解，市場預期有望漲風再起，股價表現轉強。

4. 紡織、二線塑化：1409 新纖工程塑膠粒已打入電動車供應鏈，開始小量出貨給特斯拉車廠；1440 南紡本業與轉投資亮眼，是族群表現最強個股。此外，二線塑化的 1313 聯成、1308 亞聚、1312 國喬、1310 台苯股價轉強。