〈焦點股〉驅動IC股買氣旺 敦泰亮燈漲停、聯詠改寫新高

半導體產業漲聲頻傳，隨著面板供不應求狀況延續，近來驅動晶片業者醞釀二次漲價，IC 設計股今 (26) 日再度成為買盤焦點，其中，敦泰亮燈漲停，聯詠也強漲逾 5%，衝上歷史新高價。

台積電、聯電等電子權值股回神，帶動加權指數勁揚逾 200 點，盤中站上 16300 點關卡，並收復所有均線，向來是內資鍾愛的 IC 設計股，今日持續匯集人氣，其中，敦泰從日前 164 元歷史高點回落後，連日盤整，今日再度爆量攻上漲停，達 158.5 元。

多家外資看好聯詠打入 iPad 供應鏈，明年營收貢獻可望明顯拉高，今、明年純益將大幅提升，聯詠今日股價表現剽悍，隨著買盤湧入，漲幅放大至 5% 以上，最高攻抵 573 元，創歷史新高。

IC 設計股整體買氣強勁，海德威、合邦也攻上漲停板；天鈺、義隆、力旺、聯傑與立積等，盤中均大漲逾半根漲停，買氣相當熱絡；瑞昱、偉詮電、智原、驊訊、矽創等多檔也都表現不俗；不過，指標股聯發科股價漲多拉回，一路在盤面下震盪。

全球 NB、PC、手機、車用需求依舊強勁，目前晶片產能仍相當吃緊，而日本薩瑞電子火警更加劇車用晶片供給缺口，其中，驅動 IC 漲幅冠居全產業，整體市場需求仍無法被滿足，業者近期可望啟動第二次漲價，推升今年獲利再優於去年。

