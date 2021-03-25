大亞綠能擬斥9.38億元收購大同旗下志光能源 將接手台南太陽能案場

大亞 (1609-TW) 子公司大亞綠能今 (25) 日公告，擬斥 9.38 億元收購大同 (2371-TW) 旗下志光能源，並將接手台南七股太陽能電廠開發案，預計該案場第 2 季建置成全台最大漁電共生太陽能案場，未來 20 年發電營收貢獻上看 120 億元。

大亞綠能看準志光能源太陽能電廠，歷經 4 年土地整合、環境調查、敏感度分析，在不影響既有漁業養殖下，透過新型態漁電共構，發展漁電共生。

大亞集團子公司大亞綠能主打綠能技術服務，看準未來太陽光電市場，從集中式電力配送轉為分散式在地再生能源供應，將斥資 60 億元於台南七股養殖魚塭建置全台最大漁電共生太陽能電廠，總面積約 160 公頃。

大亞綠能繼去年完成台灣首件大型土地變更太陽能建置案心忠電業後，今年與大同完成股權轉讓協議，大亞集團董事長沈尚弘表示，志光能源太陽能電廠總裝置容量為 120MW，預計今年第 2 季動工、明年年底完工，2022 年 8 月前正式併網，由集團旗下聚恆科技負責系統整合，預估未來 20 年發電量至少 30 億度，營收貢獻可望突破 120 億元。

大亞將配合政府政策及法規，預計 2025 年前，每年開發 50MW 地面型電廠，待志光能源太陽能電廠併網啟用，大亞所有太陽能電廠總裝置容量共計 250MW，每年將貢獻 15 億的發電收入。