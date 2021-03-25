台股翻紅守住萬六 外資連5砍 三大法人聯手賣超173.92億元

美股周三全面走弱，台股今 (25) 日一度跌破萬六，下探 15944 點，隨著台積電跌勢收斂，聯發科放量攻高大漲逾 6%，傳產及金融也奮力撐盤，帶動指數翻紅，終場小漲 28 點，驚險守住萬六關卡，外資已連 5 賣，再提款 165 億元，三大法人聯手賣超 173.92 億元。

加權指數上漲 28.02 點，收在 16060.14 點，成交值 3171.25 億元。觀察籌碼面，外資昨天狂砍逾 357 億元後，今天再賣超 165.77 億元，已連續 5 個交易日賣超；投信也轉為賣超 0.05 億元；自營商賣超 8.13 億元。三大法人合計賣超 173.92 億元。

台積電昨天遭外資大砍 6 萬張，今天最低跌至 570 元，儘管盤中有部分低接買盤進場，仍在平盤附近震盪，終場小跌 0.17%，收 575 元；反觀聯發科，因美系外資看好、調升目標價，激勵股價一路走高，勁揚逾 6%，收 949 元，為近一個月來高點；買盤也湧進聯電，終場上漲逾 3%，收 48.65 元；大立光、瑞昱、矽力 - KY 等電子族群同步翻紅。

鴻海 MIH 平台首屆會員大會今日登場，不過，鴻海股價震盪走弱，雖然盤中有部分買盤進場，終場仍收黑，跌逾 1%，收 126.5 元；鴻家軍今日普遍遭到調節，包括中揚光、建漢、鴻準、正達等約下跌 1-3%，樺漢、乙盛 - KY 仍在盤面上表現。

台中、苗栗 4 月 6 日水情將轉為紅燈，並實施「供五停二」分區供水，使得水資源概念股再度成為盤面人氣指標，國統早盤一度勁揚近 9%，站上 37 元，攀逾 5 年新高，終場漲幅收斂至 3.5%；千附、中宇、鉅邁、台鹽等多檔買氣也很熱絡。