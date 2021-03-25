〈台股盤後〉IC設計+金融股撐盤 小漲守住萬六 惟短均仍未收復

台股今 (25) 日靠著聯發科領軍 IC 設計、以及金融股撐盤下，終場加權指數上漲 28.02 點，收 16060.14 點，雖然守住「萬六」大關，但仍在所有短期均線以下，成交量 3171 億元。

美股四大指數週三全面收黑，台股今在台積電、聯電續跌下，指數開盤下跌 21.58 點，以 16010.54 點開出，台積電最後下跌 0.17%、收在 575 元，不過，聯電僅早盤小跌，隨後便穩步紅盤，終場上漲超過 3%、收在 48.65 元。

其餘電子權值股部分，鴻海跌逾 1%，面板雙虎更是疲弱，所幸股王大立光勁揚超過 1% 穩盤，聯發科更是大漲超過 6%，並領軍 IC 設計強強滾，IC 設計的康呈、茂達亮燈收漲停，九暘也狂飆超過 7%，新唐也漲半根停板，通嘉、普誠、瑞昱、鑫創、世紀、研通等都很搶眼。

金融股也是撐盤重心，中壽、國票金都漲逾 3%，開發金也漲 2.94%，富邦金、中信金、永豐金、上海商銀都漲超過 1%，表現優於大盤。

整體來說，半導體族群在這一波震盪期間備受壓抑，市場資金由電子流向傳產、金融、以及高股利殖利率股，外資尚未回頭回補大型電子股前，預期大盤將以 15500-16500 點的區間整理為主。