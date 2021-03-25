聯發科強勢出頭 台股多空激戰漲28點收16060點

美股周三全面走弱，台積電 ADR 重挫逾 5%，台股今 (25) 日一度摜破萬六，下探 15944 點，隨著電子權值股回穩，聯發科放量攻高勁揚逾 6%，傳產及金融也奮力撐盤，帶動指數翻紅，終場在多空交戰下，上漲 28.02 點，收在 16060.14 點，成交值 3171.25 億元。

台積電昨天失守季線後，今日又遭到空方鎖定，最低跌至 570 元，儘管盤中有部分低接買盤進場，仍在平盤附近震盪，終場小跌 0.17%，收 575 元；聯發科獲美系外資看好並調升目標價，股價一路走高，勁揚逾 6%，收 949 元，為近一個月來高點；買盤也力挺聯電，激勵股價漲逾 3%，收 48.65 元。

多檔電子權值股盤中逐漸翻紅，包括大立光、瑞昱、矽力 - KY 等；不過，鴻海、台達電、日月光投控及廣達等則在盤面下震盪；面板雙虎漲多拉回，今日賣壓沉重，重摔 3-4%，跌破 20 元關卡。此外，金融股持續扮演撐盤要角，富邦金、中信金漲逾 1%，國泰金、元大金等也普遍走揚。

士紙去年虧損明顯改善，在本業營運及土地活化均見進展的激勵下，今日股價持續放量攻高，噴出第二根漲停，達 59.7 元；由於國際漿價暴漲，華紙 4 月紙張將全面喊漲 10%，今日股價一度大漲 9%，最高達 14.3 元，終場漲幅收斂至 1.5%，收 13.3 元。

紡織族群同步吸引買盤青睞，個人防護紡織品近來掀起話題，南紡獲資金點火，強勢亮燈漲停達 17.5 元，聚陽勁揚逾 3%，年興、新纖、南染等多檔也表現不俗。

值得關注的是，中華車去年每股賺 6.01 元，董事會決議擬超額配息 7 元，創歷史新高，激勵股價再度跳空漲停，達 65.1 元，創近 17 年來新高。受長榮貨櫃輪卡住蘇伊士運河影響，國際油價大幅反彈，進一步帶動期街口布蘭特正 2 ETF 今日大漲逾 7%，期元大 S&P 石油也有近 4% 的漲幅。

