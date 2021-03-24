〈台股盤後〉量縮守住萬六 中小非電族群續燃多頭火種

由於權王台積電帶量摜破季線，台股指數今 (24) 日終場跌 145.47 點，以 16032.12 點作收，跌破月線位置，成交值縮至 3157 億元，法人指出，美國大型科技股持續受到長天期美債殖利率走高的負面因素影響，連帶影響台股電子族群短期偏弱整理，所幸內資加碼意願仍熱，資金持續流向中小型非電族群，有效維繫多方格局。

受到台積電影響，不少大型電子股呈現盤整相對弱勢，不過，中小型股表現仍強勢，其中，板卡股續強，映泰、承啟漲停，麗臺漲逾 6%，威強電漲近半根停板，精英、捷波均漲逾 2%。

汽車族群在中華車高殖利率題材發威，並直接開漲停的帶動下，裕隆也攻上漲停板，裕日車連袂受到拉抬漲 3%，裕融穩在盤上。

造紙族群中，士紙再度轉強攻上漲停，華紙和榮成漲 4%。

生技相關股也表現不俗，台康、太景 KY 漲停，台耀漲逾 6%，大學光漲逾半根停板，易威漲 4%，生泰、美時和智擎漲 3%，訊聯、寶齡富錦、順藥和杏國均漲逾 2%。

而貨櫃航運族群今日止跌，長榮彈逾 2%，陽明和萬海維持紅盤上，

二線光學鏡頭廠也輪流表態，聯一光漲停，先進光漲近 4%，玉晶光漲 1%。

統一投顧指出，美債殖利率走高，對市場形成壓力，由於近期美國四大指數震盪加劇，連帶拖累台股表現，短期多空交戰激烈。

由籌碼面觀察，外資買賣超趨勢搖擺不定，期貨淨空單未有顯著回補，統一投顧預料，台股在短期上仍將處震盪格局，市場等待本周聯準會主席鮑威爾及財政部長葉倫的談話，以及美國總統拜登的首次記者會。