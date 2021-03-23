處分利益進帳 勤誠去年EPS 8.16元創新高 擬配4元現金股利

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (23) 日公布去年財報，受惠去年底認列中和辦公室的處分利益，帶動去年第四季獲利創下單季新高，每股純益達 2.9 元，也拉抬全年每股純益達 8.16 元，創下歷史新高。

勤誠董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 4 元現金股利，依今日收盤價 84.9 元計算，殖利率約 4.71%。

勤誠去年第四季營收 18.95 億元，季減 10.36%，年減 8.47%，毛利率 24.91%，季減 0.71 個百分點，年減 6.08 個百分點，營益率 11.77%，季減 1.84 個百分點，年減 5.06 個百分點，稅後純益 3.47 億元，季增 48.29%，年增 17.63%，每股稅後純益 2.9 元。

勤誠去年營收 75.45 億元，年增 10.39%，毛利率 25.6%，年減 5.07 個百分點，營益率 12.77%，年減 3.75 個百分點，稅後純益 9.77 億元，年增 7.13%，每股稅後純益 8.16 元。

勤誠去年隨著伺服器產業成長，營收突破 70 億元大關，創下歷史新高，但受產品組合影響，加上匯率不利因素，毛利率較前年明顯滑落，整體獲利能力也下降。

勤誠預計在明日舉辦法說會，隨著伺服器整體供應鏈展望正向，市場預期，勤誠除針對整體產業現況，也可望釋出樂觀展望。