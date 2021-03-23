三大法人續賣台股 面板股彩晶、友達仍獲外資青睞

台股 23 日開高走低，收盤下跌 11.63 點或 0.07%，仍站穩月線，三大法人合計賣超 80.19 億元，法人焦點集中面板股，外資買超彩晶 (6116-TW) 2.2 萬張及友達 (2409-TW)1.14 萬張，投信則買超群創 (3481-TW)2.37 萬張。

今天集中市場外資及陸資賣超 53.95 億元，投信買超 4.64 億元，自營商賣超 30.88 億元；外資今日增加期貨市場空單 1024 口，未平倉合約口數為 25977 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，國泰金、彩晶、宏碁、京元電、友達、鴻海、映泰、元晶、華邦電、瀚宇博；今天集中市場外資賣超較多的個股為，長榮、華航、群創、玉山金、中石化、新光金、瑞軒、萬海、長榮航、中信金。

今天集中市場投信買超較多的個股為，群創、華航、聯電、開發金、裕民、長榮、鴻海、仁寶、廣達、冠德；今天集中市場投信賣超較多的個股為，中鼎、欣興、創見、美律、大成鋼、矽創、中信金、金像電、正隆、玉山金。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，緯創、陽明、東和鋼鐵、京元電、華邦電、富邦金、鴻準、亞泥、精成科、奇鋐；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，長榮、友達、長榮航、鴻海、彩晶、聯電、中石化、群創、華航、金寶。