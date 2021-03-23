〈緯創法說〉今年筆電估成長雙位數 零組件缺口仍有20-30%

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (23) 日召開法說，展望今年，董事長林憲銘表示，筆電需求仍暢旺，評估整體零組件缺口仍達 20-30%，不過在遠距商機延續下，今年筆電出貨仍可望保持雙位數成長，桌機在需求回溫下，也可持平去年。

林憲銘表示，去年筆電在遠距商機帶動下需求強勁，相關需求延續至今，加上品牌廠戴爾 (DELL-US)、惠普 (HP-US) 等均看旺今年筆電需求將保持雙位數成長，雖然短期零組件仍吃緊，但筆電出貨可望保持雙位數成長。

伺服器方面，林憲銘指出，今年將持續布局企業伺服器、雲端資料中心需求，去年企業伺服器年減約 2%，今年可望有 3-5% 成長，雲端資料中心則保持強勁，可望維持成長，也將持續開發新產品，預期今明兩年效益將逐步浮現。

零組件方面，緯創評估缺口仍達 20-30%，主要集中 IC 晶片、半導體需求，不過個別產品零組件缺口狀況不同。

展望今年，林憲銘指出，緯創將不會著重追求營收有大幅成長，而是力拚提升整體產品毛利、優化產品組合，發展高價值產品、新事業，預期今年全年毛利率仍可望維持在 5% 以上，也會從過去代工為主，持續轉型發展服務，往高價值邁進。

另一方面，林憲銘表示，汽車電子 (EV) 也是未來布局重點之一，過去持續在中國市場布局，雖然去年仍是虧損，但隨著需求增溫，今年可望逐步貢獻營運，也看好汽車電子產品毛利可達雙位數。

緯創今也公告，因應公司未來發展資金需求，將在普通股不超過 25 萬仟股額度內，辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證，同時因應未來集團策略投資規劃需求，擬對 100% 持股子公司鼎創增資 25 億元。