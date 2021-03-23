松山機場24日起試辦人臉辨識通關 個資登機後1小時刪除

交通部推動全台機場智慧化，由松山機場率先試辦人臉辨識通關，明 (24) 日起開放出境旅客體驗，為期 6 個月，民航局台北航空站強調，試辦採自願性方式，旅客進入管制區後建置的 e-Check 專屬 ID，包含登機證、護照、臉部特徵等個資，將於登機後 1 小時自動刪除，不會有外洩疑慮。

根據目前規定，國際出境旅客在完成報到劃位手續後，進入管制區、移民署證照查驗櫃檯、登機門等三個節點，均須進行護照及登機證的查驗作業。不過，人臉辨識智慧化通關系統為目前全球先進機場的發展方向，藉由護照、登機證及人臉結合成單一身分證件 (oneID)，方便用於後續通關登機等作業。

考量台灣民情及法規與其他國家可能有所差異，交通部擇定，由松山機場先執行 6 個月的試辦計畫，從中了解實際運作狀況，作為國內各機場正式建置系統的參考。

在此之前，移民署查驗櫃檯已建置 e-Gate 自動通關系統，松機的試辦計畫則是在進入管制區 (e-Check) 及登機門 (e-Board) 設置智慧化通關系統，松機也成為全國首座 3e 智慧通關機場。

林佳龍今天前往松機視察時表示，藉由科技的運用，不僅能降低查驗人力的負擔、提升辨識準確度，進而強化航空保安、同時也營造智慧機場的國門形象。

民航局台北航空站指出，試辦計畫採自願方式，旅客進入管制區的 e-Check 自助通關閘道設備自行建置專屬 ID，相關個資會在登機後 1 小時自動刪除，不會有外洩疑慮，所有由松山機場出境旅客皆可參加。