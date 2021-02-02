桃機Wi-Fi 6無線網路上線 網速快8倍 公共運輸場站首例

受疫情衝擊，2020 年來台旅客僅 137.7 萬人次，不過，桃園機場公司利用疫情期間加速各項軟硬體設施更新，今 (2) 日更宣布，全面升級航廈無線網路規格為 Wi-Fi 6，連網速率速度較先前增加 8 倍，將有助執行國門科技防疫，並推動機場智慧化服務。

桃機公司指出，Wi-Fi 6 是由 Wi-Fi 聯盟於 2019 年所推出的最新 Wi-Fi 認證標準，相較 5G，Wi-Fi 6 屬於行動網路的區域內覆蓋補充，適合人群擁擠如體育館、機場、車站或商圈等區域使用。升級前的桃機無線網路規格為 Wi-Fi 4，其最高傳輸速度為 150 Mbps。

因應科技發展趨勢及旅客行動裝置上網需求，桃園機場率先全國所有交通場站，完成航廈無線網路系統設備提升至最新技術 Wi-Fi 6 規格，佈建超過 550 個基地台，全面涵蓋航廈、登機門、停車場等公共區域。

桃機公司強調，Wi-Fi 6 佈建完成後有效增大網路承載量，連網手機及行動裝置的傳輸速率更可達 1.2 Gbps 以上，不但旅客使用網路更順暢，機場執行設備管控智能也更便捷。

桃機公司表示，機場的 5G 環境正由電信業者佈建中，未來在 Wi-Fi 6 與 5G 行動網路結合下，可確保高速度、低延遲、高頻寬的高品質連線條件，將可導入更多 ICT 相關智慧應用提高人員工作效率，進而優化旅客滿意度。

疫情帶動零接觸應用，桃機落實科技防疫，於去年 3 月起即要求旅客入境時須用手機掃瞄 QR Code 立即讀取防疫資訊，並透過手機迅速完成檢疫電子申報，避免紙本填寫接觸傳染，相關作業在網路環境提升為 Wi-Fi 6 支援後可更迅速完成；此外，機場清潔消毒人員也可更有效率的隨時掌控旅客流量及清消調度。