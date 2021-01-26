桃機去年虧逾19億元 春節疏運旅客運量估減99%

受疫情衝擊，桃園國際機場去年虧損高達 19.2 億元，隨著農曆春節將至，近來每日都湧入數千名旅客返台，桃機公司今 (26) 日表示，原訂春節疏運期間旅客運量將較去年同期減少 99%，每日旅客約 500 人次，今年也因疫情罕見無增開加班機。

桃園機場原定 2/9-2/17 為春節疏運期間，但許多旅外國人為能在過年前及時完成 14 天居家檢疫，因此提前於 1 月 19 日至 28 日間返國，主要由中國飛抵台灣，其次則為東南亞航班，最晚要在明 (27) 日前入境才能與家人吃到年夜飯。桃機公司預估，春節疏運期間旅客運量將較去年同期減少 99%，每日僅有 500 人次。

桃機公司統計，去年入出境旅客只有 743.3 萬人次，較前一年衰退 84.72%；航機起落 118.4 萬架次，年減 55.41%，但桃機仍以三大主軸推動各項業務，包括嚴守國門第一線防疫任務、加速推動基礎建設、紓困振興提振經濟。

桃機公司去年 7 月原先預估全年可能虧損 13 億元，結果實際虧損數字出爐，高達 19.2 億元，若非政府提供業者相關紓困補助，桃機公司去年虧損恐達 100 億元，因此，依桃機公司設置條例規定要撥給民航作業基金及桃園市政府的盈餘，也首次掛蛋。

不過，桃機公司於疫情期間超前部署擴大工程修繕，從航廈內的報到櫃台汰換、空調設備、旅客候機室更新等 9 項工程，到空側的第一航廈 15 座空橋汰換、空側設施全面強化工程部分的 Q 滑行道與 NP 滑行道整建、北跑道道面刨鋪工程均已在去年提前完成，南跑道道面刨鋪工程也預計在今年 7 月將完成。