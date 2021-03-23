青貧族窮忙 調查：35%勞工財務赤字 零存款比例創高

台灣有許多窮忙的青貧族，根據求職網站調查，以 39 歲 (含) 以下的勞工來衡量，近 35% 的年輕人出現財務赤字的狀況，呈連續 3 年惡化，現階段個人名下的總存款平均只有 13.3 萬元，金額創新低，甚至有 19.1% 的人表示自己是零存款，比例同樣破紀錄。

yes123 求職網今 (23) 日公布青年勞工甘苦談與職場追夢調查， 39 歲以下的勞工目前每月財務狀況，大致為「三分天下」，其中的 36.1% 屬於收支平衡；29.1% 屬於收入大於支出；剩下的 34.8% 則為財務赤字，比例略高於去年的 33.8% 及前年的 32.2%。

調查也顯示，以個人名下總存款來看，平均只有 13.3 萬元，略少於去年的 13.6 萬元，金額創新低；僅有 1.4% 的人存款是在 100 萬元 (含) 以上。甚至有 19.1% 表示，自己是沒有存款，比例破紀錄，高於去年的 17%。

假如突然失業，以存款與開銷估計，平均最長可支撐 3.1 個月 (93 天)，仍然生活無虞；不過這當中有 28.2% 的人透露，其實完全無法支撐 (0 個月)。

調查指出，合計有 61.3% 的青年勞工透露，目前自己有負債，39.8% 屬於有負債，而且造成沉重經濟壓力；21.5% 屬於有負債，但沒有造成沉重經濟壓力。來源主要以學貸、一般信用貸款、卡債為主。

yes123 求職網發言人楊宗斌表示，去年突發的疫情變數，又惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援；加上出社會迄今的物價變化，一旦離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，就不知道已吃掉多少薪水的漲幅，遑論處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」。

楊宗斌進一步指出，今年基本工資雖已調高到 2.4 萬元，但之前青年勞工飽受 22K 魔咒影響，加上打零工維生的「非典型就業」模式崛起，另一方面又要償還學貸、分擔家計等，建議年輕勞工，提前做好財務規劃，有正確的理財概念，將收入先減去儲蓄、投資，再來才是開銷、支出，並透過複利效果，逐漸累積財富。