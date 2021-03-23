油價回升、設備廠投資力道加大 東元大馬達訂單能見度高

東元 (1504-TW) 總經理連昭志今 (23) 日表示，隨著油價回升，設備廠投資力度加大，推升大馬達需求成長，目前在手訂單能見度高，加上銅價走揚，已向客戶反映成本，今年上半年審慎樂觀。

東元近期風波不斷，集團會長黃茂雄與其長子黃育仁的父子之爭搬上檯面，對此，連昭志強調，工作經營團隊不會受到此事影響，專業經理人的職責是要符合董事會期待，對於董事會人選不會多評論。

連昭志表示，去年受到疫情與油價下滑衝擊，公司仍挺過營運低潮，隨著油價回升到每公升 60 美元，各界投資力道同步加大，全球對於大馬達需求增溫，此外，去年底開始上游原料銅供不應求，銅價也來到每公噸 9000 美元，較去年成長 5 成，並已向客戶調整售價。

從各區域來看，連昭志指出，中國經濟反彈、政府基礎建設投資擴大，中國市場需求回溫，美國、歐洲、澳洲訂單狀況明朗，不過印度、東南亞等地區疫情未改善，營運尚未回到成長軌道。

連昭志認為，大馬達因生產生期長，訂單能見度較高，小馬達訂單能見度較短，整體來看，今年第 1 季營運將優於去年同期，上半年則審慎樂觀看待。

電動車布局方面，連昭志表示，除與電動巴士大廠華德動能合作外，持續瞄準電動巴士國產化市場，其中，已與國內電動卡車公司合作，並進行路上測試，另外，針對電動車馬達在中壢廠建置無人化自動線，預計今年 5 月上旬完成，包括整合機工、裝配、組裝和噴漆線等。

東元日前與日本三井商社合作，斥資近 2000 萬美元在印度建置馬達廠，連昭志提到，該廠區目標今年底完成，明年 1 月開始量產，產線包括工業馬達與電動車馬達。