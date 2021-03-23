友達車載客戶積極 海外布局確定落腳北美

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (23) 表示，友達海外布局持續評估中，雖然尚未有時間表，但北美一定會有，歐洲、東南亞等地也在考量中，目前車載客戶相對積極，其他包含智慧零售、智慧教育、智慧醫療等也是海外布局設廠的領域。

彭双浪表示，目前友達海外設廠分為幾塊，其中，北美一定會有，歐洲則還在評估，因部分歐系一線車廠是在中國生產，可運用中國廠滿足客戶需求，東南亞也有機會，因日系車廠在泰國形成供應鏈聚落，而依目前來看，車載客戶希望就地生產的意願較大，筆電客戶則稍微放緩。

彭双浪進一步指出，未來新增的海外產能將以後段模組為主，並持續與客戶進行討論設廠細節，而赴海外設廠，也可望減少中間模組運輸包裝成本。

展望未來車市，彭双浪表示，電動車比重將越來越高，不過短期車廠最頭痛不在面板，而是缺車用晶片，近期更傳出部分車廠停線，恐壓抑今年全球車市成長。

彭双浪也分析，車用晶片占整體半導體屬於小眾，加上車子少量多樣的特性，所以當缺貨的時候，優先順序較後面，加上車子供應鏈非常長，今年初開始車廠喊晶片缺，但其實從去年第 2 季、第 3 季就感受的到，不過因為供應鏈長，反應速度較慢，同樣新增產能建置時間也長。