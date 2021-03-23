電子漲勢收斂 台股虎頭蛇尾跌11點收16177點 失守10日線

美國科技股周一持續強彈，但台股今 (23) 日走勢虎頭蛇尾，早盤一度漲逾 160 點，攀至 16351 點，鴻海率鴻家軍攻堅，金融股也發揮穩盤功用，隨著高檔獲利了結賣壓出籠，電子股漲勢收斂，中小型股遭到空方調節，終場指數翻黑下跌 11.63 點，收 16177.59 點，失守 10 日線，成交值 3463.66 億元。

美債殖利率下滑，帶動特斯拉、蘋果等科技股上漲，晶圓雙雄 ADR 也有 3-4% 的漲幅。台積電早盤一度站回 600 元關卡，但買盤追價力道有限，終場僅小漲 0.17%，收 594 元；聯電漲勢同步縮小，上漲 0.62%，收在 48.5 元。

鴻海 MIH 平台 25 日將首度召開合作夥伴會議，在電動車題材持續發酵下，鴻家軍交投熱絡，鴻海早盤一度漲逾 3% 攀至 134.5 元，但隨著高檔賣壓出籠，漲幅縮至 1% 內，收 130.5 元；鴻家軍持續獲買盤追捧，中揚光亮燈漲停，瑞祺電通、乙盛 - KY、鴻準、台揚、廣宇等盤中漲勢均收斂。

其他權值股方面，聯發科開高走低，終場前湧進大量賣單，股價拉低，跌逾 1%，收 870 元；台塑、南亞、台化均在盤下震盪；國巨、遠東新、豐泰等也都賣壓沉重。

金融股也是資金匯集的所在，其中，國泰金去年稅後純益 527 億元創新高，總經理李長庚表示，將建議加發現金股利，激勵國泰金股價漲逾 2%，最高達 47 元，站回所有短均，富邦金也有 1% 以上的漲幅，買氣熱絡，元大金、開發金、永豐金、合庫金、中信金等均守在盤上。

「航海王」歷經激情的一天後，今日遭到大舉倒貨，長榮、陽明、萬海重挫逾半根停板；散裝航運股四維航開高走低，終場跌逾 6%，台航、中航、新興等多檔也跌逾半根停板。