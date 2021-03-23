【日盛投顧】法人賣超，短線持續整理

◆盤勢分析

1. 週一美股四大指數齊漲，激勵週二台股以上漲 60.98 點的 16250.2 點開出，在半導體、金融等類股領軍下指數拉高到 16351.38 點後，在半導體走軟、OTC 指數翻黑下加權指數震盪走低翻黑，終場加權指數以下跌 11.63 點的 16,177.59 點作收，跌幅 - 0.07%，成交量 3,486.29 億元。三大法人合計賣超 80.2 億元：外資賣超 53.95 億元、投信買超 4.64 億元、自營商賣超 30.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，短線持續整理。

(2)、均線：短天期 (5 日、10 日、20 日) 均線糾結，短線持續整理，但要留意均線未來旋開方向做應對。

(3)、技術指標：日 KD 在 3/19 出現死亡交叉，週二 K、D 開口擴大，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

3. 櫃買指數：開高震盪走低，收在 199.38 點，跌 0.52%，將測試 10 日線支撐。

4. 觀盤重點：週二台股回補完 3/19 在 16186～16264 點的空方缺口後，在追價意願不高下指數震盪壓回，短線恐維持月線上下震盪整理的格局。

結構電動車、生技醫療、橡膠、封測等族群走強

1. 電動車概念股：在鴻海 MIH 第一次會員大會將在週四 (3/25) 登場，加上全球車廠積極擴大電動車生產，相關個股前景看悄週二由上漲逾 9% 的 3128 昇銳領漲，包括 8358 金居、5243 乙盛 - KY、1525 江申、1563 巧新、4551 智伸科、2354 鴻準、9951 皇田、1504 東元、2241 艾姆勒、2328 廣宇等均有 2% 以上的漲幅。

2. 生技醫療：由申請藥證前 FDA 會議結果樂觀的 6541 泰福 - KY，有機會替台灣製的新冠疫苗做生產充填的 4746 台耀，與被 8436 大江生醫公開收購條件成就的 1783 和康生三檔個股漲停領軍，包括 4133 亞諾法、4142 國光生、1789 神隆等均有 3.5% 以上的漲幅。

3. 橡膠：車市增溫，油價上揚，橡膠行情穩步走揚，加上全球疫情吃緊，醫療手套原料 NBR 報價維持高檔，週二由業績大幅成長且高殖利率的 2108 南帝領漲，包括 2102 泰豐、2114 鑫永銓等均有 1% 以上的漲幅。

4. 封測：在目前封測價格及稼動率提升下，將帶動今年封測族群的業績揚升，週二由 6510 精測領漲，包括 8150 南茂、2449 京元電、6147 頎邦、3567 逸昌等均有 1% 以上的漲幅。

5. 操作建議：週二開高震盪，回補完 3/19 在 16186～16264 點的空方缺口後，壓回並跌破 5 日線，短線持續整理，除了留意 KD 黃金交叉買訊是否出現外，也注意短天期均線何時旋開當作操盤的參考依據。短線則可留意電動車、生技醫療、橡膠、封測、高殖利率股的後市。