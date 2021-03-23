【群益投顧】台積電受制12日線，指數開高後一路震盪走低，大盤k線留上影線收黑。

一、盤勢分析

受昨 (22) 日美股四大指數上漲帶動，台股早盤一度大漲逾 160 後，上半場一路震盪拉回平盤附近；午盤過後，在台積電等大型電子權值股進一步走弱拖累下，指數反翻黑下跌作收。盤面焦點部分，泛鴻海集團與泛聯電集團相關個股，今日股價表現突出，除鴻海 (2317) 盤中強漲 3% 上下、創波段反彈新高外，乙盛 - KY(5247)、中揚光 (6668) 與廣宇 (2328) 等盤中一度攻上漲停，鴻準 (2354) 早盤大漲 7% 上下。聯電盤中漲逾 2%，聯電集團股聯穎(3550)，盤中也攻上漲停。

二、盤勢預估

業績爆紅的海運股，在昨 (22) 日強漲後，今日股價旋即重跌，業績股尚且輪動快速，折射出階段多頭著力點不穩固的態勢下，短線類股輪動快速，盤面能連續強漲的個股，多為特定買盤操控、投機氛圍偏濃的公司，趁此多空渾沌之際，強漲吸引市場資金關注。此外，相關市場氛圍下，現金殖利率題材也持續成為市場關注焦點；睽違兩年後，精英 (2331) 昨(22)日發布擬配息 0.1 元，缺乏現金殖利率挹注下，今日股價打入跌停，顯示階段上市櫃公司密集發布去年 (現金) 股利政策之際，市場對股價對應的現金殖利率報酬之關注；燦星網 (4930) 董事會決議分派現金 3.5 元，高股息殖利率題材挹注下，今日股價直接跳空漲停鎖住。今日 ky 股與疫情疫情解封”受害”的口罩概念股表現相對弱勢，前者應與證交所昨日在立院表示，目前公開資訊觀測站的財務重點專區，已獨立揭露 KY 股的九大異常警示指標給投資人，目前共有”20 檔股票入列”的消息有關，不過相關消息也澄清了位列異常警示指標的原因 (例如矽力、世芯這 2 家是股價飆高、本益比偏高，提醒投資人關注)，應有助整體 ky 股逐漸回歸基本(題材) 面。三月中旬外資出具最新報告，給予廣達 (2382)” 表現優於大盤”評等，並調升目標價，外資認為廣達的營收受惠三大引擎包括 Chromebook、MacBook 與雲端伺服器。國泰金 (2882) 繼元月稅後大賺逾 217 億元後，2 月雖然工作天數減少，單月稅後獲利仍達 171.9 億元、創歷年 2 月獲利新高，由於國泰金去年獲利創新高，今年股息配發也引發市場關注。鴻準 (2354) 為今日股價表現相對強勢的中大型股，一方面今日鴻海集團股股價普遍強勢，一方面產業面也形成挹注，就機殼本業而言，年初膠機殼龍頭廠巨騰 (9136) 已向客戶調漲價格，形成機殼產業上半年營運挹注；此外，汽車輕量化趨勢帶動鎂鋁合金應用日漸增加，市場關注電動車可望帶動供應鏈結構大幅翻轉，為機殼廠帶來新出海口，鴻準身為鴻家軍成員，市場自然對其在鴻海集團所提出的電動車開放大平台 MIH，可能的受惠商機多有關注。

三、強勢股

電子：

廣達 (2382)、南亞科 (2408)、鴻準 (2354)、宏碁 (2353)。

非電子：

國泰金 (2882)、統一超 (2912)、東元 (1504)、和大 (1536)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據