陸面板廠再奪OLED市場龍頭? 去年市占率躍升至13.2%

由於中國政府在近年來積極扶植本土面板廠商，使得中國面板廠在 LCD 市場中打敗其他市場競爭對手。最新報告顯示，隨著近期以來 OLED 面板逐漸成為市場主流，中國面板廠在該領域的市占率持續增加，恐將重新上演市場主導權由中國廠商奪得的情況。

根據南韓顯示器產業協會 (Korea Display Industry Association) 在週日 (14 日) 公布的數據顯示，去年中國面板廠在全球智慧型手機 AMOLED 面板市場中的市占率為 13.2%，突破 10% 的大關。相較之下，中面板廠在 2016 年的市占率為 1.1%，但在 2019 年躍升至 9.8%。

報告顯示，從 2017 年到 2020 年，京東方 (BOE) 的市佔率從 0.1% 大幅上升至 8.8%。此外，京東方還在去年通過了蘋果 (AAPL-US) 的嚴格品質測試，打入蘋果供應鏈，在 2020 年下半年開始供應 iPhone 12 的 6.1 吋 OLED 面板。

此外，華星光電 (CSOT)、天馬和和輝光電 (EDO) 等其他中國面板製造商也在迅速積極增大投資。目前，中國正在建設或計劃中的 OLED 生產線超過 20 條。

報告中指出，中國面板廠投資擴大與 3 年前 LCD 市場的狀況相同，在當時，中國面板廠以低於南韓製造商產品約 30% 的價格，進行價格戰來搶奪市佔，因而奪得 LCD 面板市場的主導地位。不過，也造成 LCD 面板價格因此大跌，在 2018 年 8 月，5 吋 4K LCD 面板的平均價格為 192 美元，但是到了 2019 年 12 月，價格崩跌至 100 美元。

據市場研究公司 Omdia 的報告顯示，LCD 電視面板價格近期持續上漲，價格已經回到了 3 年前的水準，並且與 OLED 面板的價格差距漸小。在這樣的情況下，LCD 面板遭到 OLED 面板取代的過程將因此加速。

在 2021 年，55 吋 4K LCD 面板和 OLED 電視面板的價格之間的差異，可能會從 2019 年的 4.6 倍降至 2.9 倍。到了 2023 年，則兩者價格差距將進一步跌至 2.6 倍。