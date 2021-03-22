〈外銷訂單〉電子傳產動能續強 3月、Q1可望均創歷年同期新高

經濟部統計處處長黃于玲今 (22) 日表示，2 月外銷訂單連 12 紅，展望未來，在需求強勁、去年基期低的情況下，預期 3 月可望續創歷年同期新高，累計今年第 1 季也將創歷年同期新高，金額估達 1498-1513 億美元，季減 11.8%-11%，年增 43.7%-45.1%。

經濟部統計處預估， 3 月外銷訂單將達 545-560 億元，月增幅落在 28%-31.5%、年增幅 35.4%-39.1%。

黃于玲表示，依目前需求觀察電子科技產品需求，不論訂單、生產、出口都相當穩定，且供不應求至少將持續到下半年，傳統貨品需求也在全球開打疫苗，經濟逐步復甦下，加上低基期效應，恢復成長。

黃于玲進一步指出，傳統貨品去年在原物料價格下滑、基期較低，預期今年第 2 季將有明顯低基期效應，主因是去年 4 月傳統貨品均呈現雙位數負成長，下半年影響才可望淡化。

另一方面，統計處也統計 2 月主要接單地區金額，也均創歷年同月新高，其中，歐洲、美國 2 月接單金額達 86.5、122.1 億美元，年增 73.4%、50.2%，中國及香港、東協接單也達 109.1、41 億美元、年增 48.6、33.2%，海外生產比則來到 49.1%、年增 9 個百分點。