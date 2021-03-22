全家去年獲利續創高 EPS 9.54元 將建第四鮮食廠

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (22) 日公布 109 年度財報，全年稅後純益 21.3 億元，年增 16.34%，每股純益(EPS)9.54 元，續創獲利新高紀錄；同時，全家董事會決議以 23.06 億元購入新竹縣湖口鄉 1.6 萬坪土地，將用於興建第四鮮食廠，預計 2024 年啟用。

全家擬配發每股現金股利 7.5 元，配息率 78.6%，以今日收盤價 262 元計算，現金殖利率 2.86%。

全家指出，去年獲利主要來自本業便利商店表現穩健，尤其整體鮮食業績年增近 10%，現煮咖啡年增超過 15%，而健康和聯名策略也有效推升成長動能，不受疫情影響；全家去年共淨增 222 店，店數達 3770 家，而既存店日均銷售則成長 3.5%。

另一方面，受惠於鮮食業績、電商服務和會員經濟三大政策奏效，全家關聯轉投資事業也同步受到拉抬，包括福比麵包、日翊文化和全台物流等獲利均穩健成長。

全家目前會員數已突破 1300 萬人，全家說明，在持續深耕會員下養出高客單鐵粉，去年會員貢獻營收近 50%，創史上新高，而高人氣功能「隨買跨店取」更創造超過 30 億元業績，展現會員經濟的爆發力。

展望 2021 年，全家看好，超商本業將加速數位轉型，持續投資資訊系統、大數據分析、專營電子支付機構，打造會員點支生態圈，同時擴建冷凍生產線與店舖冷凍設備，新建第四鮮食廠，而為因應持續展店和電商經濟成長，新建新台中並擴建花蓮物流廠。