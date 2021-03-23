盤前財經大事搶先讀2021年03月23日

今日操盤前瞻

台灣 2 月工業生產

美國 2 月新屋銷售

法說會：穩懋、富邦媒、華新科、國巨等

暫停交易：台康生

拜登籌備 3 兆美元長期經濟計畫、基建優先 白宮：言之過早

美國 1.9 兆美元刺激法案過關後，知情人士披露，拜登政府考慮研擬多達 3 兆美元的長期經濟計畫，推動基礎建設在內的優先施政方針。白宮隨即表示現在談論此計畫言之過早，相關報導不代表拜登政府的想法。閱讀全文...

Wedbush 分析師：蘋果 iPhone 13 有望 9 月如期亮相

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 發布最新報告預計，iPhone 13 系列機型有望順利在今年 9 月的秋季發布會上亮相，目前暫定於 9 月的第 3 周發布。閱讀全文...

2 月外銷訂單連十二紅、年增 48.5% 續創歷年同月新高

經濟部統計處昨 (22) 日公布 2 月外銷訂單，在全球景氣逐漸復甦，加上遠距設備、宅經濟、新興科技應用需求熱絡，帶動科技類貨品訂單續強，國際原材物料行情走揚，也激勵傳統貨品接單續增，單月外銷訂單達 425.9 億美元，月減 19.2%、年增 48.5%，連 12 紅，續創歷年同月新高。閱讀全文...

強強聯手 鼎元董事改選 傳引進富采勢力

市場傳出，LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 有意進入 LED 廠鼎元 (2426-TW) 董事會，取得一席董事席次，由於鼎元今年將進行董事改選，傳言引發市場想像，對此，鼎元表示，對於任何能讓公司更好的合作，都不排除，富采則回應，不評論市場傳言。閱讀全文...

TPK-KY 處分 Canoo 180 萬股普通股 持股比例降至 3.48%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 昨 (22) 日公告，處分美國電動車新創 Canoo (GOEV-US) 普通股約 180 萬股，處分利益 900 萬美元 (約新台幣 2.54 億元)，宸鴻表示，主要是實現投資收益，處分完成後，持股 Canoo 比重將降至約 3.48%。閱讀全文...

金管會出重手嚴管 KY 股 緊盯股東設質比高與持股驟降公司

KY 股地雷連環爆，金管會主委黃天牧昨 (22) 日於立法院財委會表示，會從個案中歸納通則，精進對會計師、券商等各方面監理，KY 公司今 (2021) 年的第 2 季財報就必須經會計師「查核簽證」，進一步精進強化的監理措施本季會再陸續上路，其中包括緊盯股東設質比高與持股驟降的公司。閱讀全文...