【中信投信】美債殖利暴衝 越南逆勢漲

美國十年期公債殖利率上周升破 1.7%，VIX 指數暴衝，台股重新陷入萬六關卡拉鋸戰，今早一度跌破萬六又急速拉回。新興亞股整體來說，上周除越南逆勢上漲 1.1%，多數皆收黑，跌幅最深的是菲律賓、印度、台股，分別為負 4.3%、負 1.8%、負 1.1%。外資連續 4 周賣超台股，上周繼續提款 16.4 億美元（以下貨幣單位皆為美元），為淨流出最多的市場，其次為南韓、泰國分別淨流出 7.5 億、3.7 億。印度則連續第 3 周受外資青睞，且每次流入金額都較上次增加，仍是今年以來吸金最多的市場。

美國十年期公債殖利率近期成為市場鎂光燈焦點，但中信投信股權投資科主管葉松炫表示，就歷史經驗來說，通常美債殖利率上升，往往帶動股市上漲，近期股市波動主要因為美債上升速度過快，但究其根本，美債殖利率為短期干擾市場走勢的訊號，長期而言，隨疫苗奏效，經濟解封在即，經濟基本面支撐下，台股仍然長線有撐，惟操作上需注意擇股不擇市，留意具漲價效應的相關類股。

葉松炫表示，半導體晶片荒持續延燒，最新消息是富豪汽車（Volvo）也因為晶片短缺減產。傳統而言，第一季是半導體封測產業的淡季，但受缺貨題材帶動，預估產能吃緊的狀況將持續到下半年，淡季不淡，相關個股的表現值得期待。

胡志明指數近期在內資拉抬下，金融權值股股價持續上攻，目前指數點位已逼近 2018 年高點。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，接下來的基金布局特別關注金融股發展。根據世界銀行資料，越南銀行帳戶的滲透率約為 3 成，代表仍有相當大的成長空間。銀行業即使去年受到疫情影響，利潤仍逆勢增長 10%，今年隨全球經濟復甦，銀行業對景氣高度敏感，利潤成長幅度預料將優於去年。

張晨瑋進一步表示，就估值面而言，越南銀行業的股價淨值比約 2 倍，低於越股整體的 2.5 倍，且越南銀行業的股東權益報酬率為東協中最高，更加深銀行業的吸引力。總體而言越南股市由於相對淺碟，波動較大，主動型基金可即時視市場狀況靈活調整持股，相對有利主動型基金表現，建議投資人選擇相關基金，定期定額入場佈局，掌握長線越南經濟成長潛力。

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