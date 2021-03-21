KY股連環爆 金管會三管齊下 今年將設審計品質指標

近期 KY 股頻頻爆雷，金管會主委黃天牧 22 日 (周一) 將赴立法院財委會進行專題報告，將對 KY 公司祭出三大強化措施，其中，將強化會計師簽證品質，並於今年開始設立審計品質準則指標。

短短數月，康友、淘帝，英瑞、凱羿、VHQ 等 KY 股相繼出包，黃天牧周一將以「強化上市櫃外國公司 (KY 公司) 之公司治理及監理機制」為題進行報告。金管會三管齊下，預計從「強化公司治理職能、加強相關監理機制、加強陸資控管」等措施來強化 KY 監理。

其中，強化公司治理部分，金管會表示，將加強董事會及審計委員會職能，透過借重董事及獨立董事職能以提升公司治理，提高 KY 公司台籍董事比重，並請獨立董事確實督導公司內部控制、資金貸與及背書保證的執行。

同時，金管會鼓勵公司增加法人說明會召開頻率，並由董事長或獨立董事親自出席；另強化公司法人說明會報告內容，及鼓勵其上傳相關影音內容，供投資人隨時觀看。

加強相關監理機制則著重「在外部專家監督職能、監理機關提高市場監理強度」。其中，對承銷商將採取延長保薦期間，金管會表示，將延長主辦承銷商輔導 KY 公司進行法遵的期間，由現行掛牌日後 2 年度延長至其後 3 年度，以強化承銷商責任。此外會要求承銷商應輔導 KY 公司在台募集的資金存放於台資銀行，並「按季」了解其資金存放及使用情形。

尤其會強化對會計師的監理，在進行會計師事務所檢查時，會提高對 KY 公司查核個案的抽查比例。金管會表示，目前抽查個案是依照事務所簽證公司進行風險與重要性等分析後，決定抽核個案，因此抽到 KY 公司的比例不一定，但近期為強化對 KY 公司監理，抽核個案家數中已提高近一半為 KY 公司。

另外，在公司治理藍圖 3.0 及資本市場藍圖中也會發布「審計品質指標 (AQIs)」鼓勵事務所提升審計品質，並規劃於三年內建立會計師事務所差異化監理機制及要求會計師事務所公布年度治理報告，以提升我國審計監理效率與事務所透明度。

最後，加強陸資控管部分，金管會表示，配合經濟部 2020 年 12 月底修正「中國地區人民來臺投資許可辦法」，及發布解釋令說明有關中資具有控制能力情形，及中資持股逾 30% 的計算方式 ，證交所及櫃買中心已配合建立相關控管機制，並修正相關審查書件，加強中資控管措施。